HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kıbrıs'ta) Sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmak bizim için anlamlı değil. Sonuç alıcı olması lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kıbrıs'ta) Sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmak bizim için anlamlı değil. Sonuç alıcı olması lazım"


PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
 Meşale Tolu duruşma için Çağlayan'da  Meşale Tolu duruşma için Çağlayan'da 
2019 yılında sektörleri neler bekliyor?2019 yılında sektörleri neler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Arda Turan'a bir şok daha!

Arda Turan'a bir şok daha!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak

Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu

Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu

İstiklal Marşı okuyan makineler sosyal medyayı sallıyor!

İstiklal Marşı okuyan makineler sosyal medyayı sallıyor!

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete yine tutuklama

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete yine tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.