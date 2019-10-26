Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kimse sivilleri hedef aldığımızı söyleyemez. En küçük insan hakları ihlalini tolere etmeyiz. Bizim mücadelemiz terörle, teröristledir" dedi.

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu, "Kimse sivilleri hedef ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 s\u00f6yleyemez. En k\u00fc\u00e7\u00fck insan haklar\u0131 ihlalini tolere etmeyiz. Bizim m\u00fccadelemiz ter\u00f6rle, ter\u00f6ristledir" dedi.PARTNERCan Yaman ile a\u015fk m\u0131 ya\u015f\u0131yor?Bah\u00e7eli: K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, Trump\u2019\u0131n T\u00fcrkiye\u2019deki derin g\u0131rtla\u011f\u0131\u00c7avu\u015fo\u011flu'ndan Almanya'ya 'Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131' tepkisi