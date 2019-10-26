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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kimse sivilleri hedef aldığımızı söyleyemez. En küçük insan hakları ihlalini tolere etmeyiz. Bizim mücadelemiz terörle, teröristledir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kimse sivilleri hedef aldığımızı söyleyemez.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kimse sivilleri hedef aldığımızı söyleyemez. En küçük insan hakları ihlalini tolere etmeyiz. Bizim mücadelemiz terörle, teröristledir" dedi.

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