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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Konya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Konya Valisi Yakup Canbolat ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti - Bedesten Çarşısı'nı gezen Çavuşoğlu ve büyükelçiler, esnafla sohbet etti

KONYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki büyükelçilerle Konya​​​​ Valisi Yakup Canbolat ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında beraberindeki büyükelçilerle yüksek hızlı trenle (YHT) Konya'ya geldi.

Kentteki temasları kapsamında ilk olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret eden Çavuşoğlu ve büyükelçileri, belediye önünde geleneksel kıyafetler giyen çocuklar karşıladı. Çocuklar, Çavuşoğlu'na çiçek takdim etti.

Çavuşoğlu, ziyarette, Konya'nın, Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ve kente gelen turist sayısının artması için çaba göstereceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Tunus'un ticaret kenti Sfaks'ın 2013'te kardeş şehir ilan edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, kardeş şehir projesinin ülkeler arasındaki önemine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Konya'da faydalı ve güzel bir gün geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Ziyarete katılan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Konya Ticaret Odası ile Sfaks Ticaret Odasının ekim ayı başında Konya'da Türk-Tunus Ekonomi Forumu düzenleyeceğini ve her iki ticaret odasının iş birliği anlaşması imzalayacağını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da 10. Büyükelçiler Konferansı'nın son ayağının Konya'da yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Konya'nın sahip bulunduğu değerlerle dünya çapında tanınan bir şehir olduğuna işaret eden Altay, "Konya'nın bu kadar tanınır olmasında Dışişlerimizin çok büyük katkısı var. Sayın Bakanımızın (Çavuşoğlu) şahsında tüm yurt dışı misyonlarımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentteki çalışmalara ilişkin Bakan Çavuşoğlu'na bilgi veren Altay, 28 dile çevrilen Mesnevi'nin çeviri sayısını 50 dile ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu ve büyükelçiler, belediyenin ardından Konya Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Çavuşoğlu, Vali Canbolat ile bir süre görüştükten sonra tarihi Bedesten Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, daha sonra Kapı Camisi'nde cuma namazını kıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükelçiler Çavuşoğlu Konya

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