Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Konya'da

KONYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki büyükelçilerle Konya​​​​ Valisi Yakup Canbolat ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında beraberindeki büyükelçilerle yüksek hızlı trenle (YHT) Konya'ya geldi.

Kentteki temasları kapsamında ilk olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret eden Çavuşoğlu ve büyükelçileri, belediye önünde geleneksel kıyafetler giyen çocuklar karşıladı. Çocuklar, Çavuşoğlu'na çiçek takdim etti.

Çavuşoğlu, ziyarette, Konya'nın, Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ve kente gelen turist sayısının artması için çaba göstereceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Tunus'un ticaret kenti Sfaks'ın 2013'te kardeş şehir ilan edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, kardeş şehir projesinin ülkeler arasındaki önemine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Konya'da faydalı ve güzel bir gün geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Ziyarete katılan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Konya Ticaret Odası ile Sfaks Ticaret Odasının ekim ayı başında Konya'da Türk-Tunus Ekonomi Forumu düzenleyeceğini ve her iki ticaret odasının iş birliği anlaşması imzalayacağını belirtti.