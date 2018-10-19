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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, KOSOVA CUMHURBAŞKANI THAÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:26 | Son Güncelleme

Kosova'da iki gün sürecek olan resmi temaslarına başlayan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Priştine'de mevkidaşı Behçet Pacolli ile gerçekleştirdiği görüşme ardından, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile bir araya geldi.  Priştine'deki resmi temasları ardından Çavuşoğlu'nun yarın Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Enis TABAK, Priştine, 19 Ekim, (DHA) - Kosova'da iki gün sürecek olan resmi temaslarına başlayan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Priştine'de mevkidaşı Behçet Pacolli ile gerçekleştirdiği görüşme ardından, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile bir araya geldi.

Priştine'deki resmi temasları ardından Çavuşoğlu'nun yarın Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ile bir araya gelmesi bekleniyor. Haradinay ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Kosovalı Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Prizren'e geçecek.

TSİ ile sabah 10:30'da Kosovalı Türk STK temsilcileriyle Prizren'deki Türk Başkonsolosluğu'nda bir araya gelecek olan Çavuşoğlu'nun, daha sonra da 1999 yılından bu yana Kosova'da görev yapan Türk askerini ziyaret etmesi bekleniyor. Prizren'deki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret edecek olan Çavuşoğlu'nun daha sonra tarihi Şadırvan'da geçeceği belirtildi.

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- Görüşmeden detaylar

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