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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kosova'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 18:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Priştine’de yeni bir caminin inşaatına başlıyoruz" - "Dünyada BM’ye kayıtlı 194 ülke var. Bu 194 ülke arasında Türkiye Cumhuriyeti birinci sırada. Dünyanın en zengin ülkelerinden bile daha fazla insani yardım yapıyoruz"

PRİZREN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Priştine’de yeni bir caminin inşaatına başladıklarını bildirdi.

Resmi ziyaret için Kosova'ya gelen Çavuşoğlu, ülkenin güneydoğusunda Türk toplumunun yaşadığı Mamuşa Belediyesi'ne sürpriz bir ziyarette bulundu. Çavuşoğlu, belediye binasında soydaşlarla bir araya gelerek bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin insani yardım konusunda elinden geleni yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Dünyada BM’ye kayıtlı 194 ülke var. Bu 194 ülke arasında Türkiye Cumhuriyeti birinci sırada. Dünyanın en zengin ülkelerinden bile daha fazla insani yardım yapıyoruz." dedi.

Kosova ve Balkanlarda da soydaşlara her türlü imkanın seferber edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Mamuşa’daki tarihi saat kulesinin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, TİKA tarafından birçok ecdat yadigarı eserin ihya edildiğini dile getirerek, "Priştine’de yeni bir caminin inşaatına başlıyoruz." dedi.

Kosova’da sadece tarihi eserlerin ihyası değil eğitim yatırımları da yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, "Kosova’ya sizlere bir de üniversite kazandırmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan ikinci ülke olduğuna dikkati çekerek, "Kosova’nın uluslararası topluma entegrasyonu için en güçlü desteği Türkiye veriyor." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nda Türk askerleriyle de bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mamuşa Belediyesi

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