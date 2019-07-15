HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 20:04 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu, başkent Üsküp'te düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Kur'an Tilaveti Programı"na katıldı - Çavuşoğlu: - "Sizleri yalnız bırakmamak Türk dış politikasının temel prensiplerindendir. Her zaman beraber olacağız. Bundan sonra da yine Allah'ın izniyle el ele, gönül gönüle yolumuza devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında, başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Kur'an Tilaveti Programı"na katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Kuzey Makedonya İslam Birliği ve Üsküp Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya'ya gelmeden önce Ankara'da şehitleri andıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, "Bu ziyaretimiz kısa oldu ama kısa da olsa buradaki Türk toplumuyla, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk." ifadesini kullandı.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sabaha kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hainlere "dur" dediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Ama biz o gece biliyorduk ki sadece Türkiye içinde değil, dünyanın her yerindeki vatandaşlarımız, soydaşlarımız, akraba topluluklarımız ve Türkiye'yi sevenler, tüm ümmet bizim için dua etti ve bize destek verdi. Özellikle Kuzey Makedonya'da Türk toplumunun o gece Türkiye'ye verdiği desteği unutmamız mümkün değil. Allah sizlerden razı olsun. Bizler de her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizleri yalnız bırakmamak Türk dış politikasının temel prensiplerindendir. Her zaman beraber olacağız. Bundan sonra da yine Allah'ın izniyle el ele, gönül gönüle yolumuza devam edeceğiz."

Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili'nin de bir konuşma yaptığı programda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan şehitler için dua etti.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Memur-Sen’den 15 Temmuz açıklamasıMemur-Sen’den 15 Temmuz açıklaması
Ordu'da sağanak; caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastıOrdu'da sağanak; caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz şehitleri anma programı Kuzeya Makedonya Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Üsküp

En Çok Okunan Haberler

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

Vatandaşlar 15 Temmuz anma töreni için Atatürk Havalimanı'na akın etti

Ve başladı! Vatandaşlar akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.