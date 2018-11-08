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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Laos’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith ile bir araya geldi - Görüşmede Türk vatandaşlarının Laos ziyaretlerinde sınırda vize alabilecekleri açıklandı

ANKARA/VİYENTİYAN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyaret kapsamında gittiği Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Başbakanlık binasında Laos Başbakanı Sisoulith ile bir araya geldi.

Heyetler arası gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçisi Ahmet İdem Akay da hazır bulundu.

Görüşmede Çavuşoğlu ve Sisoulith, Türkiye ile Laos arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldı.

Ayrıca görüşmede Laos tarafı, Türk vatandaşlarının Laos ziyaretlerinde artık sınırda vize alabileceklerini açıkladı.

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