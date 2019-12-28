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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Libya ile imzaladığımız mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Libya ile imzaladığımız mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2019 17:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya ile imzaladığımız bu mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya ile imzaladığımız bu mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil. Türkiye’nin yetki kullanabileceği kıta sahanlığının münhasır ekonomik alan ilan ettiğimiz zaman onun sınırlarını belirliyoruz. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde kardeş bir ülkeyle yapıyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın kapanışına katıldı. Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Libya’nın Suriye gibi yapılmak istendiğine değinerek, “Eğer bugün Libya Suriye gibi olsun, sonra sıra o bölgedeki ülkelere gelir. İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme konusunda güçlü değil, birlik beraberlik içinde değil, o basireti de göremiyoruz. Eğer bir teşkilat bunu başaramıyorsa oturup ağlamak mı gerekiyor, inisiyatif mi almak gerekiyor. Biz inisiyatif alan tarafız. Libya’nın bölünmemesi için, kaosa sürüklenmemesi için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor ve onu yapıyoruz. Bizim muhatabımız oradaki meşru hükümettir” diye konuştu.

"Bu mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil"
Bazılarının ‘Bizim ne işimiz var’ şeklindeki söylemlerini de cevap veren Bakan Çavuşoğlu, “Libya, sanki okyanusun ötesinde, Asya Pasifik bölgesinde bir ada ülkesi değil ki hemen Akdeniz’in öbür tarafı. En son Libya ile imzaladığımız askeri ve güvenlik anlaşması da önemli. Bunu herkesle yapabilirsiniz, uzaktaki ülkelerle de yapabilirsiniz. Ama deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili anlaşmayı Libya ile yapmamız bunu gösteriyor. Libya ile imzaladığımız bu mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil. Türkiye’nin yetki kullanabileceği kıta sahanlığının münhasır ekonomik alan ilan ettiğimiz zaman onun sınırlarını belirliyoruz. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde kardeş bir ülkeyle yapıyoruz. Herkesle yapmaya hazırız. Diğer ülkelere baktığımız zaman onlar bizi hep dışlama yoluna gitti. Kendi aralarında üçlü, dörtlü top oynuyorlar, aralarında top gezdiriyorlar. Biz onlara diyoruz ki, ‘Bizim içinde olmadığımız hiçbir görüşme ve yapacağınız anlaşmanın geçerliliği yoktur. Sahada ve masada kağıt üzerinde hukuki bakımından sizin için en akılcı yol Türkiye ile işbirliği yapmaktır’. Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra Yunanistan başta olmak üzere tüm ülkelere bunu söyledik. Rum Kesimi hariç. Çünkü onların önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle (KKTC) meselesini halletmesi lazım. İşte KKTC haklarını da tek taraflı sondajlarla yok sayanlara karşı da iki sondaj gemimiz oraya göndererek, biz artık denklemi oyunu bozduk. Tek tek oyunları bozuyoruz. Tıpkı Barış Pınarı Harekatıyla oyunlarını bozduğumuz gibi” şeklinde konuştu.

"Siyaset istikrar ve ilke gerektirir"
Makam ve mevkilerini kaybettikten sonra konuşulanların kendilerini üzdüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, "Makamdayken partinin ideolojisini savunuyorsun, ayrıldıktan sonra tam tersini söylüyorsun. Bizden emekli eski diplomatlar var. Bu kişiler siyasete girdikten sonra tabi ki iktidarı eleştirebilir, bu doğaldır. Ama bakanlıktayken kendi fikirlerini, projelerini siyasete geçtikten sonra inkar eder şekilde konuşuyor. Bazı eski arkadaşlarımız mevki makam gittikten sonra önceki söylediklerini ve yaptıklarını inkar ediyor. Siyaset istikrar gerektirir ve ilke gerektirir. Biz hiç kimsenin siyasi yapılanmasına söz edecek değiliz. Her partinin kendi anlayışı var. Sonuçta kararı aziz millet verecek. Mevkiler makamlar gelip geçicidir" dedi.
Bakan Çavuşoğlu’na, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Menderes Türel, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, eski milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

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