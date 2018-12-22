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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 14:10 | Son Güncelleme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü - Çavuşoğlu, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından da kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a giden Bakan Çavuşoğlu'nu, Mitiga Havalimanı'nda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala karşıladı.

Mevkidaşı Siyala ile bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Başkanlık Konseyi Başkanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mişri ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da artmasını sağlayacak hususlar üzerinde durduklarını belirtti. Çavuşoğlu, görüşmede Türk şirketlerinin beklentilerini dile getirdiklerini ve şirketlerin Libya'ya dönmesini teşvik ettiklerini bildirdi.

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