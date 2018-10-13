Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra'da

LONDRA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerektiğini belirterek, “Soruşturmanın selameti ve her şeyin ortaya çıkması için bu konuda henüz bir iş birliği görmedik, bunu da görmek istiyoruz.” dedi. Londra’da Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle yapacağı toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, bugün başlayan ziyareti kapsamında bu sabah düşünce kuruluşu Chatham House’da "Değişen Dünya Düzeninde Avrupa" konulu yuvarlak masa toplantısına katıldığını söyledi. Çavuşoğlu, toplantıda bölgedeki son gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduklarını belirterek, pazartesi günü de İngiliz mevkidaşı ile bir araya geleceğini ifade etti. - "Soruşturma derinleşiyor" Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili son duruma ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girip, çıkmamasının ardından Türkiye'nin de bir soruşturma başlattığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu soruşturma giderek derinleşiyor. Suudilerin teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var. Ama bu ortak çalışma grubu bizim bu konuyla ilgili yaptığımız ve yapacağımız soruşturmaların durması anlamına gelmez. Bu soruşturma devam edecek. Bu konunun aydınlanması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bunun değerlendirilmesi konusunda iş birliği yapılabilir. Ama diğer taraftan özellikle başsavcılığın ve uzmanların, Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerekiyor. Nerede kayboldu? Burada, Başkonsoloslukta. Dolayısıyla bu soruşturmanın selameti için ve her şeyin ortaya çıkması için bu konuda henüz bir iş birliği görmedik, bunu da görmek istiyoruz." diye konuştu. Çavuşoğlu, başsavcılığın ve teknik ekiplerin başkonsolosluğa girmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Suudi Arabistan’ın da bu konuda bizimle iş birliği yapması gerekiyor. O gün Bağdat’ta söylemek istediğim de buydu. Bu konuda da görüşmelerimiz devam ediyor. Bakanlığımız, Suudi Arabistan yetkilileri ile başsavcılık arasında köprü vazifesi de görüyor, temasları sürdürüyoruz. İstihbaratımız, güvenlik birimlerimiz de İstanbul Başsavcılığımızın tabii talimatları ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde bu çalışmaları yürütüyorlar."

Kaşıkçı olayının İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmede gündeme gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Tüm dünyanın gündeminde bu konu, tüm dünya bu konuya odaklanmış, adeta kitlenmiş durumda. Ortadan kaybolan bir şahıs, gazeteci, bir can. Herkesin duyarlılık göstermesi doğal. Sadece İngilizler değil, Amerika, Almanya ve diğer ülkelerden de hem açıklamalar geliyor. Herkes bu konunun aydınlığa kavuşturulmasını istiyor. O nedenle bu konuyu elbette gündeme getirecektir diye düşünüyorum. " - Brunson olayı Çavuşoğlu, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasına ilişkin de "Brunson kendi tercümanlarının şikayeti üzerine tutuklanan ve yasal süreci iki yıldır devam eden bir konuydu." dedi. Brunson'un yargılanması sürecinde ABD’nin konuya yaklaşımının kabul edilemeyecek boyuta ulaştığını kaydeden Çavuşoğlu, "Tehdit dilini kullanması, hatta iki bakanımızla ilgili yaptırım kararının alınması. Biz hep şunu söyledik, 'Böyle yaptırımlarla, tehditlerle bu işler çözülmez'. Bu işi kim çözer? Yargı çözer." diye konuştu.