HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 23:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Gebran Bassil ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

PARTNERMerakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!Merakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!
Biga'da altyapı çalışmalarının tanıtımı yapıldıBiga'da altyapı çalışmalarının tanıtımı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.