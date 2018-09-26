Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Gebran Bassil ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

