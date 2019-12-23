Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Maarif Vakfı Gürcistan'da yeni okullar açacak"

"Maarif Vakfının Gürcistan'da sadece Tiflis'te değil diğer şehirlerde de yeni okullar açacağını şimdiden söylemek isterim. Gürcüce, İngilizce ve Rusça eğitim vermesi, okulumuzun tam anlamıyla uluslararası bir okul olduğunun göstergesidir. Maarif Vakfı, tüm dünyada 42 ülkede okul işletiyor. Yeni okulların açılması için de arkadaşlarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Şu ana kadar bu çalışmalar 100'den fazla ülkede devam ediyor. Sadece anaokulu, ilköğretim okulu değil, lise ve üniversiteler Maarif Vakfı tarafından başarıyla işletiliyor. Eğitim kalitesi tüm ülkelerde velilerin ve o ülkeyi yönetenlerin takdirini kazanıyor. Maarif Vakfı, Türkiye'nin de desteğiyle bu eğitim kalitesini ileride daha da artıracaktır. O ülkelerde en iyi okullardan biri olmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor."

Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının lisans eğitimini Türkiye'de devam ettirecek öğrenciler için de bir tercih sebebi olacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Öğrencilerimiz burada eğitim aldıktan sonra ileride Gürcistan'a güzel hizmetler yapacaklar. Gürcistan da Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler gibi çok kültürlü ve çok etnik yapılı bir ülkedir. Herkes Gürcistan'ın geleceği için iyi eğitim alarak ileride önemli görevler alacaktır. Maarif Vakfı da kaliteli öğrenciler yetiştirerek Gürcistan'ın sadece eğitimine değil, geleceğine ve kalkınmasına da katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Gürcistan ve Azerbaycan'la birlikte Pekin'i Londra'ya bağladık"

Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan'la ilişkilere büyük önem verdiklerini ve bu ülkenin Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Gürcistan ve Azerbaycan'la birlikte Kafkasların ve bu bölgenin istikrarına da katkı sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle birlikte artık Pekin'i Londra'ya bağladık. Önümüzdeki süreçte buna benzer önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bölgenin barış ve istikrarına birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla aynı şekilde hem ticarete hem de ulaşıma katkı sağlıyoruz."

