Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan Libya'da

Yetkili, bunun Türkiye'nin Trablus hükümetine verdiği desteği dünyaya bir kez daha duyurmak için yapılan bir ziyaret olduğunu söyledi.

Bu gelişmeden iki hafta sonra Türk heyet, askeri ve mali destek verdiği UMH yetkilileriyle görüşmek üzere Trablus'a gitti.

BBC Türkçe 'ye ziyaretle ilgili bilgi veren üst düzey bir güvenlik yetkilisi, heyetin Trablus Havalimanı'na indiğini, güvenlikle ilgili bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Heyet, Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) temsilcileri ve Başbakan Fayez el Sarrac'la bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyet, çarşamba günü sabah saatlerinde Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Daha önce çatışmaların ve savaşın yaşandığı Ukrayna ülkelerde de Türk bakanların meşru kabul ettiği hükümetlerle bir araya geldiğini ve destek verdiğini hatırlatan yetkili, bu ilk ziyaretin işbirliğini artırmak için önemli bir ziyaret olduğunu söyledi:

"Bu ziyaretlerin devamında hedeflenen, ikili bakanlar kurulu toplantılarının yapılması ve uzun vadeli ikili ticaret ve ekonomi anlaşmaları yapılması. Maliye Bakanımızın da Trablus'a giden heyette yer alması bu açıdan önemli."