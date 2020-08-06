Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malta Dışişleri Bakanıyla Birlikte Libya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Daha önce açıklanan programında Bakan Çavuşoğlu’nun 5-6 Ağustos tarihlerinde Malta ziyaretinde bulunacağı belirtilmişti.

Bugün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakan Çavuşoğlu’nun beraberinde Malta Dışişleri Bakanı’yla birlikte Libya’ya bir ziyarette bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Sayın Bakanımız, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla birlikte 6 Ağustos 2020 tarihinde Libya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sözkonusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülmektedir” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün resmi ziyarette bulunmak üzere Malta’ya gitmiş ve burada Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo’yla bir görüşme gerçekleştirmişti.

Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hem Malta hem de Libya’ya ziyaretlerde bulunmuş Libya Başbakanı Serrac da Haziran ayı başında Türkiye’ye gelmişti. Yine Libya İçişleri Bakanı ve Malta Ulusal Güvenlik Bakanı da Türkiye’ye gelerek Bakan Hulusi Akar’la görüşmüşlerdi.

