Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Meksika'da

MEXICO CITY (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Atatürk anıtında düzenlenen törene katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, dün Küba'da gerçekleştirdiği temasların ardından Güney Amerika ziyareti kapsamında geçtiği Meksika'daki programına başladı.

Çavuşoğlu, ilk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mexico City'deki Atatürk anıtının önünde organize edilen törene katıldı.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez ve büyükelçilik çalışanları eşliğinde Atatürk anıtının bulunduğu meydanı ziyaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunun ardından anıta çelenk bıraktı.

Bakan Çavuşoğlu, akşam Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliğinde düzenlenecek iftar yemeğinde Türk toplumu ile de bir araya gelecek.

