Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Meksika'da

Açıklamada, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde ilerleme kaydedilmesinin önemini yineleyen Çavuşoğlu ve Ebrard'ın, yetkili devlet kurumları ve iş sektörlerini, ticaret ve yatırım akışının artırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çabaları yoğunlaştırmaya teşvik etmek hususunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

İki ülke dışişleri bakanlarının, diplomatik ilişkilerde 90 yılı geride bırakan, stratejik iş birliği ve ortaklık çerçevesine sahip olan iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun mükemmel düzeyde olduğunu teyit ettikleri aktarılan açıklamada, ikili gündemin tüm alanlarda güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için yapıcı, yakın ve aktif diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptıkları belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ile Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard'ın Mexico City'de bir çalışma toplantısı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Türkiye ve Meksika için öncelikli olan alanlar bakımından mevcut potansiyel ve fırsatlardan istifade edilmesinin önemi ile bunu mümkün kılacak hukuki çerçevenin oluşturulması gerekliliğine işaret edilen açıklamada, tarafların Türk Hava Yolları’nın (THY) bu yıl Ağustos ayında iki ülke arasında yolcu uçuşlarını başlatacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade ettikleri aktarıldı. Açıklamada, bu gelişmenin turizm, ticaret ve yatırım alanlarında ilişkilerin canlandırılmasına katkı yapacağı kaydedildi.

Çavuşoğlu ve Ebrard'ın, hükümetlerinin çok taraflılığa olan desteğini teyit ederek, ortak ilgi alanlarının ele alındığı gayriresmi bir diyalog forumu olan MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) grubunun güçlendirilmesi için çalışma hususunda mutabık kaldıkları belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dışişleri Bakanları, göç, kalkınma, iklim değişikliği, terörizm ve organize suçla mücadele gibi ciddi küresel sınamalara yapıcı çözümler bulmaya yönelik çabalara katkıda bulunmanın öneminin altını çizmişlerdir. Bakanlar, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konular hakkında da istişarede bulunmuşlardır. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Marcelo Ebrard son olarak, iki ülkenin ortak gündeminin sistematik şekilde takibine ve yeni iş birliği alanlarının belirlenmesine imkan sunan ikili bir mekanizma olan İki Uluslu Komisyonu güçlendirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Komisyonu oluşturan komitelerin faaliyetlerine yön verilmesi amacıyla, ekiplerine şimdiye kadar elde edilen sonuçların bir değerlendirmesini yapmaları talimatını vermişlerdir."

Öte yandan Çavuşoğlu, mevkidaşı Ebrard ile yaptığı görüşmenin öncesinde Meksika Senatosu Başkanı Marti Batres ile de bir araya geldi.

