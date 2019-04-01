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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Meşru hükümetleri değiştirmek için tek taraflı yatırımlara karşıyız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 13:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Meşru hükümetleri değiştirmek için yabancı müdahalelere, demokratik olmayan gözlemlere ve tek taraflı yatırımlara başvurulmasını doğru bulmuyoruz ve buna karşıyız.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Meşru hükümetleri değiştirmek için yabancı müdahalelere, demokratik olmayan gözlemlere ve tek taraflı yatırımlara başvurulmasını doğru bulmuyoruz ve buna karşıyız. Tek taraflı yaptırımlar sadece geniş halk kitlelerini mağdur ediyor. Her vesileyle Venezuela hükütmetiyle muhalefet ve uluslararası toplum arasındaki iletişim kanalarının açık tutulması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’yı Ankara’da konuk etti. İki mevkidaş ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının başında dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin, ülkeye, demokrasi ve gelecek için hayırlı olmasını temenni etti. Çavuşoğlu, "Seçim inşallah şehirlerimizin kalkınmasına da vesile olur" mesajını verdi.

"Venezuela halkının yanındayız"
Venezuela’nın Türkiye için çok önemli bir ortak olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bölgedeki en eski Karakas büyükelçiliğinin 60 yılı aşkın süredir faaliyette olduğunu aktardı. Venezuela ile hep dostane, saygı çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesine yönelik birlikte çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, özellikle son yıllarda artan karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerin daha da arttığını kaydetti.
Venezuela ile ilişkilerin alanda geliştirilmesi arzusunda olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Maalesef Venezuela 23 Ocak’tan veri zor günler geçiriyor. Ulusal Meclis Başkanı 23 Ocak’taki açıklaması ve kendisini temelsiz bir şekilde Cumhurbaşkanı ilan etmesiyle başlayan sürecin, Venezuela’da istikrar, refah, barış ve güvenliği tehdit ettiğini.. Türkiye olarak devletlerin içişlerine karışmamak ve hak iradesinde saygı ilkeleri çerçevesinde Maduro yönetimini Venezuela’nın meşru hükümeti olarak tanıyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Maduro’yu arayarak, desteğini açıklayan ilk liderlerden olmuştur. Meşru hükümetleri değiştirmek için yabancı müdahalelere, demokratik olmayan gözlemlere ve tek taraflı yatırımlara başvurulmasını doğru bulmuyoruz ve buna karşıyız. Tek taraflı yaptırımlar sadece geniş halk kitlelerini mağdur ediyor. Her vesileyle Venezuela hükütmetiyle muhalefet ve uluslararası toplum arasındaki iletişim kanalarının açık tutulması gerektiğini vurguluyoruz. Bugün Venezuela’ya yönelik özellikle tek taraflı adım atmaya çalışan ve oradaki mevcut durumu görmezden gelen ülkelere de bu tavsiyemizi yineliyoruz. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çözüme, bu ülkenin anayasası ve kanunları çerçevesinde ancak Venezuelalılar tarafından diyalog yoluyla ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Müzakere ve uzlaşıyı dışlayan her türlü yöntem son derece olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu tür müdahaleler ülkeyi bir kaosa sürükleyebilir. Venezuela’daki herhangi bir olumsuz durum tüm Latin Amerika bölgesini hatta Karayipler bölgesini bile etkileyebilir. Venezuela’nın dayanışma içerisinde bu zor günleri de aşacağına inanıyoruz. Biz Venezuela ile işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceğiz, desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.

"İki ülke ilişkilerinin en üst seviyesini yaşamakta"
Bakan Arreaza ise Türkiye’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özgür Türk halkının dün gerçekleştirdiği demokratik seçimin sonuçlarını izlediğini aktardı. Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin tarihi bir anda olduğunu ifade eden Arreaza, "Diplomatik ilişkilerin tarihi 60 yılı aşkın olsa da son 3-4 yılda, 60 sende yaptığımızdan 5-6 kat mislini yapmış durumdayız. Venezuela’nın ekonomik savaşla karşı karşıya kaldığı bu günlerden geçtiği dönemlerde, Türk hükümeti kollarını ve kalplerini açarak büyük dostluk örneği sergilediler. İki ülke ilişkilerinin en üst seviyesini yaşamaktadırlar. Önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi için çalıştığımız stratejik ortaklığın daha ilk adımlarını artıyoruz" şeklinde konuştu.

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