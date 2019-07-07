HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Miçotakis'i kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 21:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(Türk-Yunan) İkili ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiriakos Miçotakis'i kutladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Demokrasi lideri Kriakos Mitsotakis'i seçimlerdeki başarısından dolayı içtenlikle kutluyorum. Onun liderliğinde Türk-Yunan halkları arasındaki dostluğun ve ikili ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

- Merkez sağ lideri

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Miçotakis liderliğindeki ND partisi oldu.

Anketlere göre, yüzde 38 ila 42 oya sahip olması beklenen ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi kazandı.

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Kafa kafaya facia! Ölüler varKafa kafaya facia! Ölüler var
Son süngerci Aksona Mehmet, Bodrum'da törenle karşılandıSon süngerci Aksona Mehmet, Bodrum'da törenle karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Kiriakos Miçotakis Mevlüt Çavuşoğlu ND Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Ankara'da kafa kafaya facia: 3 ölü

Kafa kafaya facia! Ölüler var

Son dakika: Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamayla ilgili yeni gelişme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamayla ilgili yeni gelişme

Düzce'nin Akçakoca ilçesine turist akını!

Turistler akın etti! Oteller doldu, adım atacak yer kalmadı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

15 Temmuz şehitleri için pedal çeviren 3 öğretmen Kulu'da

15 Temmuz şehitleri için pedal çeviren 3 öğretmen Kulu'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.