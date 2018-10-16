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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç konusunda ABD'de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç konusunda ABD'de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz."


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