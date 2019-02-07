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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç’teki süreç oradaki hava şartlarına rağmen hızlandı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 07:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’denin başkenti Washington’da yaptığı temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’denin başkenti Washington’da yaptığı temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Münbiç’teki sürecin kötü hava şartlarına rağmen hızlandığını söyledi.

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