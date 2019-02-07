Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’denin başkenti Washington’da yaptığı temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Münbiç’teki sürecin kötü hava şartlarına rağmen hızlandığını söyledi.
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