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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya uçak teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 14:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cayman Adaları ve Havana'da bulunan Türk vatandaşlarını Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen yapımcı Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya uçak teşekkürü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçağın Dominik Cumhuriyeti'nden havalandığını duyurdu.

Açıklamasında yapımcı Acun Ilıcalı'ya teşekkür eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Uçakta bulunan 154 vatandaşımız ile birlikte 1 Azerbaycan, 42 Macaristan, 28 Romanya ve 1 Tunus vatandaşını ülkemize getiriyoruz."


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