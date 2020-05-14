Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya uçak teşekkürü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçağın Dominik Cumhuriyeti'nden havalandığını duyurdu.

Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti’nden havalandı. #ÜlkemleGururDuyuyorum???????? pic.twitter.com/09EKb6gxOH — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 13, 2020

Açıklamasında yapımcı Acun Ilıcalı'ya teşekkür eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Uçakta bulunan 154 vatandaşımız ile birlikte 1 Azerbaycan, 42 Macaristan, 28 Romanya ve 1 Tunus vatandaşını ülkemize getiriyoruz."

Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti’nden havalandı. #ÜlkemleGururDuyuyorum???????? pic.twitter.com/09EKb6gxOH — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 13, 2020



