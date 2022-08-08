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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı

08.08.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ı provokasyonlara girmemesi konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da 13. Büyükelçiler Konferansı açılış konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ermenistan'a seslenen Çavuşoğlu, "Yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan Mevlüt Çavuşoğlu

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