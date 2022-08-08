Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da 13. Büyükelçiler Konferansı açılış konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ermenistan'a seslenen Çavuşoğlu, "Yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz." dedi.
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