Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Bazı taleplerin AB üye ülkeleri, bazılarının da NATO tarafından karşılanması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte, NATO ile işbirliğimizi nasıl geliştireceğiz, Türkiye'ye verilen sözler ne kadar tutulacak bunları konuştuk.

ABD ile Taliban anlaşması var. Afganistan'dan çekilme olursa, Türkiye olarak desteğimiz nasıl olacak bunları değerlendirdik.

Dün Ursula von der Leyen ile görüşme yapıldı. Burada sadece göç meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi güzel bir şekilde özetledi.

Diyalog tesis edilir ama gerçekçi adımlar atmamız gerektiğini gördük. Birileri para versin de Türkiye göçmenleri tutsun değil, göçmenlerin Suriye'ye geri dönüşünün desteklenmesi var, burada sağlanacak destek var, Türkiye-AB ilişkilerine dair atılacak adımlar var.

'VİZE SERBESTİSİ HALEN DURUYOR'



Yasadışı göçün engellenmesi ile ilgili alınması gereken tedbirler, harcamalar var. Vize serbestisi halen duruyor.

