Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

"HİÇ KİMSEYE bir TAAHHÜDÜMÜZ YOK"



Ankara'da S-400'lerin testlerinin yapıldığı hatırlatılarak, konuya ilişkin ABD'den gelen açıklamalarla ilgili değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhüdümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık." diye konuştu.

"KUTUDA TUTMAK İÇİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ Mİ ALINIR?"



İtalyanların, SAMP-T sistemini geri çekmeye başladığını söyleyen Çavuşoğlu, "2013'te Amerikalılar, Hollandalılar ve Almanlar, sınırımızdaki Patriot bataryalarını çekmişti. İspanyollar uzattılar. Hava savunma sistemi olarak şu anda tek bir batarya var. Biz ihtiyacımız olduğu için aldık bunu. Kutuda tutmak için hava savunma sistemi mi alınır? Sayın Cumhurbaşkanımız, böyle bir taahhütte bulunmadığımızı açık ve net biçimde ABD'de de söyledi, daha sonra da söyledi. Böyle bir taahhütte de bulunmamız söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.