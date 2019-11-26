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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerin test edilmesine ilişkin olarak "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhüdümüz yok. Hava savunma sistemi olarak şu anda tek bir batarya var. Biz ihtiyacımız olduğu için aldık bunu. Kutuda tutmak için hava savunma sistemi mi alınır?" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

"HİÇ KİMSEYE bir TAAHHÜDÜMÜZ YOK"

Ankara'da S-400'lerin testlerinin yapıldığı hatırlatılarak, konuya ilişkin ABD'den gelen açıklamalarla ilgili değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhüdümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık." diye konuştu.

"KUTUDA TUTMAK İÇİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ Mİ ALINIR?"

İtalyanların, SAMP-T sistemini geri çekmeye başladığını söyleyen Çavuşoğlu, "2013'te Amerikalılar, Hollandalılar ve Almanlar, sınırımızdaki Patriot bataryalarını çekmişti. İspanyollar uzattılar. Hava savunma sistemi olarak şu anda tek bir batarya var. Biz ihtiyacımız olduğu için aldık bunu. Kutuda tutmak için hava savunma sistemi mi alınır? Sayın Cumhurbaşkanımız, böyle bir taahhütte bulunmadığımızı açık ve net biçimde ABD'de de söyledi, daha sonra da söyledi. Böyle bir taahhütte de bulunmamız söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD tarafının S-400 konusundaki teknik endişesinin araştırılması için bir komisyon kurulmasını teklif ettiklerini anımsatan Çavuşoğlu, bu teklifin geçerli olduğunu başından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediğini anımsattı.

NATO uzmanlarının da bu araştırmanın içinde olmasını istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Amerika iddialarında ciddiyse, konuya da bu şekilde yaklaşmak istiyorsa, bu uzmanlardan oluşan çalışma grubuna 'evet' demesi lazım ve bunları değerlendirmesi lazım. NATO sistemlerine zarar verir mi, vermez mi? Ancak böyle olur yoksa bir ülke böyle istedi diye karar değiştirecek ya da karar alacak bir ülke değiliz. Bunu kendilerine de net şekilde söyledi. Hatta senatörlerle toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şey söyledi, 'Ülkemin egemenlik sınırlarına girmenize müsaade etmem.' dedi."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu S-400

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