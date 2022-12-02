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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye'nin kuzeyiyle ilgili net açıklama: ABD ve Rusya sözünü tutmadı

02.12.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için pes etmeyeceklerini belirterek, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Suriye'nin kuzeyiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ABD ve Rusya'nın sözünü tutmadığını vurgulayarak, "Operasyonlara devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma’da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu’nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti. Çavuşoğlu'nun toplantıda Suriye'nin kuzeyiyle ilgili yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu Suriye'nin kuzeyiyle ilgili sorulan soru üzerine de, "ABD ve Rusya sözünü tutmadı. DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.

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Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu

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