Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye'nin kuzeyiyle ilgili net açıklama: ABD ve Rusya sözünü tutmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma’da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu’nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti. Çavuşoğlu'nun toplantıda Suriye'nin kuzeyiyle ilgili yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu Suriye'nin kuzeyiyle ilgili sorulan soru üzerine de, "ABD ve Rusya sözünü tutmadı. DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.