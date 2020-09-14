Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu net konuştu: Sevilla haritasından vazgeçmezlerse bu gerginlik bitmez (Sevilla Haritası nedir?)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. "Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değil." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Barbaros ve Yavuz gemimiz sondajlarına devam ediyor." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarda bulunuruz. Ön şartlar yerine gelmeden de, görüştükten sonra da yerine getirebilirler. Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez." diye konuştu. NTV'de konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERGİNLİK Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değil. CHP'nin sormadan 'geri adım' demesi iç siyasete yöneliktir. Yunanistan küçük bir ülkenin kompleksi içinde hareket ediyor. Barbaros Hayrettin ve Yavuz gemimiz sondajlarına devam ediyor.

İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler. Haklı olan bir ülke tezlerini herkesin önünde savunmak istiyorum der. YAPTIRIM TALEPLERİ Yaptırım çalışmaları var. Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından... AB'nin birçok politikasını rehin alan iki şımarık üye. Ne tür yaptırımlar olabilir diye bu 3 ülke çalışma yapıyor. Sonuçta oy birliğiyle alınır. AB içinde 'yaptırım uygulanmasın' diyen çok ülke var. 24-25 Eylül'de ben yaptırım kararı beklemiyorum. Ama olabilir de. Gemimize, kişilere yönelik olabilir. Geçmişte de böyle kararlar alındı. Biz kararlılığımızdan vazgeçtik mi? Hayır. Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli. Göçle ilgili konularda AB üzerine düşen görevi yapmalıdır. Türkiye ile AB arasında, AB gerginlik yaratmak istiyorsa o zaman sadece göç konusu değil aramızdaki ilişkilerin ya da üzerindeki konular gözden geçirilir. Ama AB bu konuya gelmeyecektir diye düşünüyoruz. Üyelik sürecinde ciddi bir tıkanma yaşanıyor. Macron dürüst bir siyasetçi değil. Sağduyuyu kaybetti, dengesi bozuldu. Libya'da sahada desteklediği darbeci kaybetti. Suriye'de önemli aktör olmaktan çıktı. Üzülüyorum da. Ama bu Fransa'nın yanlış politikaları sayesinde. Fransa şuan Almanya'ya rağmen AB'nin liderliğine oynuyor. Fransa rol almaya çalışıyor. Fransa'nın ismi konuşulduğunda herkes gülmeye başlıyor. Konumunu da zayıflatıyor. Normandiya 7'lisini topladı ama destek alamadı. Oradaki ülkeler Türkiye'nin değerini bilen ülkeler. İyi geçinmek isteyen ülkeler.