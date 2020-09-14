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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu net konuştu: Sevilla haritasından vazgeçmezlerse bu gerginlik bitmez (Sevilla Haritası nedir?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2020 10:39 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu net konuştu: Sevilla haritasından vazgeçmezlerse bu gerginlik bitmez (Sevilla Haritası nedir?)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. "Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değil." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Barbaros ve Yavuz gemimiz sondajlarına devam ediyor." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarda bulunuruz. Ön şartlar yerine gelmeden de, görüştükten sonra da yerine getirebilirler. Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez." diye konuştu.

NTV'de konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERGİNLİK

Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değil.

CHP'nin sormadan 'geri adım' demesi iç siyasete yöneliktir.

Yunanistan küçük bir ülkenin kompleksi içinde hareket ediyor.

Barbaros Hayrettin ve Yavuz gemimiz sondajlarına devam ediyor.

İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler.

Haklı olan bir ülke tezlerini herkesin önünde savunmak istiyorum der.

YAPTIRIM TALEPLERİ

Yaptırım çalışmaları var. Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından... AB'nin birçok politikasını rehin alan iki şımarık üye. Ne tür yaptırımlar olabilir diye bu 3 ülke çalışma yapıyor. Sonuçta oy birliğiyle alınır. AB içinde 'yaptırım uygulanmasın' diyen çok ülke var.

24-25 Eylül'de ben yaptırım kararı beklemiyorum. Ama olabilir de. Gemimize, kişilere yönelik olabilir. Geçmişte de böyle kararlar alındı. Biz kararlılığımızdan vazgeçtik mi? Hayır.

Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli. Göçle ilgili konularda AB üzerine düşen görevi yapmalıdır. Türkiye ile AB arasında, AB gerginlik yaratmak istiyorsa o zaman sadece göç konusu değil aramızdaki ilişkilerin ya da üzerindeki konular gözden geçirilir. Ama AB bu konuya gelmeyecektir diye düşünüyoruz. Üyelik sürecinde ciddi bir tıkanma yaşanıyor.

Macron dürüst bir siyasetçi değil. Sağduyuyu kaybetti, dengesi bozuldu. Libya'da sahada desteklediği darbeci kaybetti. Suriye'de önemli aktör olmaktan çıktı. Üzülüyorum da. Ama bu Fransa'nın yanlış politikaları sayesinde. Fransa şuan Almanya'ya rağmen AB'nin liderliğine oynuyor. Fransa rol almaya çalışıyor. Fransa'nın ismi konuşulduğunda herkes gülmeye başlıyor. Konumunu da zayıflatıyor. Normandiya 7'lisini topladı ama destek alamadı. Oradaki ülkeler Türkiye'nin değerini bilen ülkeler. İyi geçinmek isteyen ülkeler.

"SEVİLLA HARİTASINDAN VAZGEÇİLMEZSE GERGİNLİK BİTMEZ"

Pompeo ile görüştük, anlattık. Ben 'bunları biliyorum' dedi.

Şu haritayı gösterdiğimde görüştüğüm ülkeler şoke oluyorlar. Sevilla haritası... Biz bunu daha önce görmemiştik diyorlar.

sevılla harıtası

Anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı.

İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Yunanistan Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar, olumlu, ılımlı. Ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarda bulunuruz. Ön şartlar yerine gelmeden de, görüştükten sonra da yerine getirebilirler. Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez. Yunanistan'ın bunlardan vazgeçmesi gerekiyor. KKTC'nin haklarını alacak bir mekanizmaya evet demesi gerekiyor Rum tarafının. Bunu kabul etmedikleri sürece, faaliyetlerimizi sürdüreceğiz ve onlar için gerginlik sebebi olacak. Yunanistan'ın mantıklı olması lazım. Rum kesiminin de Türk tarafını yok saymaması lazım. Kendine güvenen ülkeler ön şartsız masaya oturur. Bizim tüm faaliyetlerimizi durdurmayı ön şart olarak koşuyorlar.

'SEVİLLA HARİTASI' NEDİR?

İspanya’nın Sevilla Üniversitesi'nden Profesör Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlanan haritada, Güney Kıbrıs'ın ilan ettiği ‘münhasır ekonomik bölge’nin sınırları AB'nin resmi sınırları olarak kabul ediliyor.

Yunanistan'ın haritada gösterilen kıta sahanlığı Türkiye'nin hak iddia ettiği bölgeyle çakışıyor.

Harita büyük ölçüde Yunanistan’ın tezlerine uygun şekilde hazırlanırken Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yetki alanı yalnızca Antalya Körfezi açıklarında küçük bir alan olarak gösteriliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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