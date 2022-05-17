Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York’ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere New York’a geldi. Sabah erken saatlerde geldiği New York’taki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler’de toplantılara katılacak olan Çavuşoğlu, yarın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la görüşecek.

Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler’in New York’taki genel merkezinde 16-19 Mayıs günleri arasında ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılacak. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın evsahipliğinde yapılan Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı Toplantısı’na da iştirak edecek.

Çavuşoğlu yarın ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la baş başa bir görüşme yapacak. Görüşmede Rusya-Ukrayna krizinin yanısıra son günlerde Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine itirazı konusunun da masadaki en önemli başlıklardan biri olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın ziyaretle ilgili açıklamasında, “Sayın Bakanımız ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk görüşmesini gerçekleştirecek, New York’ta Türk-Amerikan toplumu mensuplarıyla da biraraya gelecektir” ifadelerine yer verildi.

Yarın yapılacak Blinken-Çavuşoğlu görüşmesinden önce dün de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Washington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’la biraraya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price görüşmeye ilişkin açıklamasında, ABD’nin Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği güçlü destekten memnun olduğunu ve teşekkür ettiğini belirtti. Açıklamaya göre, bu noktada görüşmede NATO müttefikleri ve ortakları arasındaki dayanışma ihtiyacı ele alındı.

Bu açıklama, yarın iki bakan arasında yapılacak görüşmede konuşulması öngörülen Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine Türkiye’nin itirazı konusunun bir gün önce dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki görüşmede de gündemin önemli maddesi olarak ele alındığının işareti olarak yorumlanıyor.

Türkiye’nin aksine ABD yönetimi Finlandiya ve İsveç’in de İttifak’a katılmasına sıcak bakıyor. Öte yandan dün ve bugün Washington’da temaslarda bulunan ve ABD Kongresi’ne hitap eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Kıbrıs konusundaki değerlendirmeleri ve ABD’ye yaptığı çağrının da görüşmede gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün New York’taki Türkevi binasında Türk toplumunun temsilcileriyle de biraraya gelecek.

