Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’ta İdlib’te artan tansiyona dikkat çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’te artan tansiyona işaret ederek, “İdlib’in nüfusu neredeyse Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı kadar. Açıkça görülüyor ki yeni bir göç dalgasını çözemeyiz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen "Suriye" konulu Yüksek Düzeyli Toplantı’da konuştu. Benzer bir toplantının yaklaşık 6 ay önce Brüksel’de yapıldığını ve o günden bugüne Suriye’deki durumun giderek kötüleştiğini belirten Çavuşoğlu, İdlib’te artan tansiyona işaret etti. Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan binlerce Suriyeli’nin Türkiye sınırına dayandığını belirten Çavuşoğlu, “İdlib’in nüfusu neredeyse Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı kadar. Açıkça görülüyor ki yeni bir göç dalgasını çözemeyiz” ifadelerini kullandı.

“Mültecilere yardım etmek ahlaki bir sorumluluktur”

AB’ye mülteciler konusunda Türkiye’ye olan katkılarından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin tek başına 40 milyar dolar harcadığını hatırlatarak, “Mültecilere yardım etmek ahlaki bir sorumluluktur, bu sebeple daha güçlü ve devamlı bir destek bekliyoruz” dedi.