HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler ile konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 22:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler ile konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya'da kurtarılan 10 Türk gemici ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren aracılığıyla Türk gemicilerle telefonda görüştü.

Görüşmede gemicilere, "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Çavuşoğlu, "İnşallah Rabb'im bir daha böyle bir şeyi başımıza getirmez. Süreci bizzat yakından takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da yakından takip etti." dedi.

Çavuşoğlu, daha önce Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının da kurtarıldığını hatırlatarak, "Sizler de kurtuldunuz ve inşallah ailelerinize kavuşursunuz. Çok geçmiş olsun. Hayırlı yolculuklar, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde helikopterle başkent Abuja'ya ulaştırılan 10 Türk gemici, bugün Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirilmişti.

Gemiciler Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar'ın yarın sabah saatlerinde Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.

Kaçırılan 10 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Kalp damarları ters olan Leo bebek İstanbul'a getirildiKalp damarları ters olan Leo bebek İstanbul'a getirildi
Kaptan Arsoy'un evinde çifte bayramKaptan Arsoy'un evinde çifte bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nijerya

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Porcshe'u karısına bıraktı

Porcshe'u karısına bıraktı

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısa Bayram mesajları 2019: Kurban Bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları: Kurban Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

10 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 8 milyon TL devretti

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Vicdansızlık! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittiler

Vicdansızlık! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.