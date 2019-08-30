Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Norveç'te

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörizm, radikalleşme, eşitsizlik, dışlanma, ticari çatışmalar, zorunlu göç, insan kaynaklı krizler, çevresel sorunlar, iklim değişikliği barışçıl çağımızı tehdit ediyor. Dünyamızın ve insani medeniyetimizin bağışıklık sistemini de tahrip ediyor." dedi.

Resmi ziyaretler kapsamında Norveç'te bulunan Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (NUPI) konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Norveç'in istişare ve iş birliği geleneği bulunduğunu, ikili diplomatik ilişkilerin 1926'da kurulmasından bu yana gelişerek sürdüğünü, iki ülkenin de NATO'nun iki kanadındaki kritik partnerlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Avrupa'nın istikrarı ve savunması için iki ülkenin on yıllardır birlik halinde görevlerini yerine getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "İki ülke de (Norveç ve Türkiye) Avrupa Birliği dışında olsa da Avrupa'ya katkılarımız hayatidir." dedi.

Çavuşoğlu, "İlginç zamanlarda yaşıyor olabilirsin" anlamındaki Çin sözünü anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı ilginç zamanlar var ve bu zamanlarda dikkatli olmalıyız. Dünyanın bu çağı ve zamanında her bardak yarım doluysa yarım da boş. İnsanlığın çoğu için yaşam standartlarımızın hiç olmadığı kadar iyi olduğu bir gerçek. İstatistiksel olarak, tarihin hiçbir noktasında barış bu seviyede değildi.