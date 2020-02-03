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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki plan İsrail’in maksimalist taleplerinin ABD’nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki plan İsrail’in maksimalist taleplerinin ABD’nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir"
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03.02.2020 11:40 |
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki plan İsrail’in maksimalist taleplerinin ABD’nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir"
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