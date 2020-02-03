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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki plan İsrail’in maksimalist taleplerinin ABD’nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki plan İsrail’in maksimalist taleplerinin ABD’nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki plan İsrail’in maksimalist taleplerinin ABD’nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir"


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