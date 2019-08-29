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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Oslo’daki Türklerle görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 20:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da Türk vatandaşlarıyla buluştu.Temaslarda bulunmak üzere Norveç’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Oslo’daki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da Türk vatandaşlarıyla buluştu.
Temaslarda bulunmak üzere Norveç’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Oslo’daki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Buluşmada konuşma yapan Çavuşoğlu, uzun süredir Oslo’ya gelmeyi planladıklarını söyleyerek, “ Esasen 2 yıldır, hatta daha fazladır bu ziyareti gerçekleştirmek için planlamalar yaptık ama değişik sebeplerle iptal oldu veya erteledik. Bugüne nasipmiş, hem de anlamalı bir günde, zafer bayramımızı yarın kutlayacağız” dedi.

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