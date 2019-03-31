HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu Alanya'da kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu Alanya'da kullandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 09.30'da eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte oy kullanacağı Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi, oylarını 2406 numaralı sandıkta kullandı.
Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bu seçim şehirlerimiz için önemli, şehirlerimizi ehli insanlara emanet etmek için önemli. Dolayısıyla biz de demokratik haklarımızı kullanarak oyumuzu verdik. Bu seçim de ülkemizin bekası, istikrarı ve geleceği için önemli. Çünkü seçimlerde milletimizin kendisi bir ülkenin ve milletin geleceğine yön veriyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın bu bilinçle oy verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu seçimler hem şehirlerimiz için hem de ülkemiz ve ülkemizin istikrarı için hayırlara vesile olur. Ülkenin istikrarının, bekasının ne demek olduğunu sadece Türkiye vatandaşı olarak değil Dışişleri Bakanı olarak da önemini çok iyi biliyorum ve tüm çalışmalarımda bunun ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Ülke ne kadar güçlü olursa dış politikada o kadar etkili olduğumuzu biliyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu Alanya'da kullandıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu Alanya'da kullandıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu Alanya'da kullandıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu Alanya'da kullandı

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
İzmir'de seçmen sandık başına gitti (2)İzmir'de seçmen sandık başına gitti (2)
Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Zeybekci, oyunu kullandıCumhur İttifakı'nın İzmir adayı Zeybekci, oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 31 Mart Pazar (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Seçim görevlilerini taşıyan minibüs yolda kaldı!

Seçim görevlilerini taşıyan minibüs yolda kaldı!

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.