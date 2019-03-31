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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu Alanya'da kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 09.30'da eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte oy kullanacağı Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi, oylarını 2406 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bu seçim şehirlerimiz için önemli, şehirlerimizi ehli insanlara emanet etmek için önemli. Dolayısıyla biz de demokratik haklarımızı kullanarak oyumuzu verdik. Bu seçim de ülkemizin bekası, istikrarı ve geleceği için önemli. Çünkü seçimlerde milletimizin kendisi bir ülkenin ve milletin geleceğine yön veriyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın bu bilinçle oy verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu seçimler hem şehirlerimiz için hem de ülkemiz ve ülkemizin istikrarı için hayırlara vesile olur. Ülkenin istikrarının, bekasının ne demek olduğunu sadece Türkiye vatandaşı olarak değil Dışişleri Bakanı olarak da önemini çok iyi biliyorum ve tüm çalışmalarımda bunun ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Ülke ne kadar güçlü olursa dış politikada o kadar etkili olduğumuzu biliyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır" dedi.

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