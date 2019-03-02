Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Patriot füzeleri için müzakereler başladı

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaklaşık 2 yıldır cevap beklenilen Patriot füze savunma sistemleri konusunda olumlu yanıt aldıklarını belirterek müzakerelere başlandığını söyledi.

Eskişehir’in yerel televizyonu Kanal 26’da bir programa katılan Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patriot ve S-400 füzelerinin alımıyla alakalı konuşurken, S-400’lerin alımının iptal olmasının söz konusu olmadığını aktardı. S-400’lere ilişkin müzakerelerin sona erdiğini ve anlaşmanın imza aşamasını geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Şimdi bu yılın sonuna doğru sonbaharda teslim edilecek. Biz Patriot alamadığımız için S-400’ü aldık. Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi. Amerikalılarla müzakereler başladı. Bizim ihtiyacımız var, hava savunma sistemine. Etrafımızda ciddi riskler ve tehditler var. Füze tehdidi de var. Dolayısıyla ülkemizin hava sahasını korumak zorundayız." diye konuştu.

"Batılılardan, müttefiklerimizden alamadığımız için S-400 aldık” diyen Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor. Şimdi Amerika bunu söylüyor ama bizim için önemli şeyler var. Birincisi fiyat. İkincisi teslim süresi. Üçüncüsü ileride ortak üretim ya da teknoloji transferi olacak mı, olmayacak mı? Teslim süresiyle ilgili itirazımıza, özellikle bir sistem için Amerika, şu anda bir tane sistemi daha önce verebileceklerini söyledi. Bu iyi.” ifadelerini kullandı.