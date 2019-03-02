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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Patriot füzeleri için müzakereler başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 20:52 | Son Güncelleme

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaklaşık 2 yıldır cevap beklenilen Patriot füze savunma sistemleri konusunda olumlu yanıt aldıklarını belirterek müzakerelere başlandığını söyledi.Eskişehir’in yerel televizyonu Kanal 26’da bir programa katılan Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patriot ve S-400 füzelerinin alımıyla alakalı konuşurken, S-400’lerin alımının iptal olmasının söz konusu olmadığını aktardı.

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaklaşık 2 yıldır cevap beklenilen Patriot füze savunma sistemleri konusunda olumlu yanıt aldıklarını belirterek müzakerelere başlandığını söyledi.

Eskişehir’in yerel televizyonu Kanal 26’da bir programa katılan Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patriot ve S-400 füzelerinin alımıyla alakalı konuşurken, S-400’lerin alımının iptal olmasının söz konusu olmadığını aktardı. S-400’lere ilişkin müzakerelerin sona erdiğini ve anlaşmanın imza aşamasını geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Şimdi bu yılın sonuna doğru sonbaharda teslim edilecek. Biz Patriot alamadığımız için S-400’ü aldık. Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi. Amerikalılarla müzakereler başladı. Bizim ihtiyacımız var, hava savunma sistemine. Etrafımızda ciddi riskler ve tehditler var. Füze tehdidi de var. Dolayısıyla ülkemizin hava sahasını korumak zorundayız." diye konuştu.

"Batılılardan, müttefiklerimizden alamadığımız için S-400 aldık” diyen Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor. Şimdi Amerika bunu söylüyor ama bizim için önemli şeyler var. Birincisi fiyat. İkincisi teslim süresi. Üçüncüsü ileride ortak üretim ya da teknoloji transferi olacak mı, olmayacak mı? Teslim süresiyle ilgili itirazımıza, özellikle bir sistem için Amerika, şu anda bir tane sistemi daha önce verebileceklerini söyledi. Bu iyi.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin de şartları vardır"
Bakan Çavuşoğlu, Patriotların alınabilmesi için müzakerelerin ve pazarlıkların ortak noktada buluşması gerektiği noktasına değinirken, Türkiye’nin de şartlarının olduğuna vurgu yaptı. Çavuşoğlu, "’Ben satmak istiyorum ama benim şartlarımda satacağım’ olmaz. Bu tür sistemlerin bir değeri vardır. Türkiye’nin de burada şartları vardır. Sadece Amerika’nın şart koşması önemli değil. İkincisi ve en önemlisi Amerika’nın kendi kongresinden onay çıkarması gerekiyor. Bunun da garantisini vermesi lazım. Bugüne kadar bazı basit silahları bile almakta zorlandık Amerika’dan. Patriot konusunda, diğer konularda her ülkeyle oturur müzakere ederiz. Anlaşabilirsek, çıkarımıza uygun olursa alırız. Anlaşamazsak da başka seçenekler her zaman vardı. Bu dünyanın sonu da değildir. Biz de savunma sanayinde artık birçok ürünü ihraç ediyoruz. Bazı ülkelerle ya da şirketler kendi aralarında anlaşıyor. Bazen de olmuyor. Müzakerelerden sonra belli olacak. Hiçbir zaman dünyanın sonu değildir. Her zaman seçenekler vardır” şeklinde konuştu.

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