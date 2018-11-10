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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Lavrov ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 00:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Önce Rus mevkidaşı Rus Bakan Lavrov ardından ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü.

ÇAVUŞOĞLU RUS MEVKİDAŞI LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu Pompeo görüşmesinden önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ABD

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