Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu Pompeo görüşmesinden önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Bakan istifasını duyurdu!
Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
Kötü haber geldi: 25 asker yaralı, 7 asker aranıyor
Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi
5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden şok savunma
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum