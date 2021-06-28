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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu

28.06.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Temon ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu

İtalya’nın ev sahipliğinde Roma Fuar Merkezi'nde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantılarına iştirak eden Çavuşoğlu, toplantılar kapsamında bazı ikili temaslarda da bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun diplomasi trafiğiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun diplomasi trafiği

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR OLDUĞUMUZU İFADE ETTİK"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden mevkidaşıyla görüştüğünü belirterek, "Kendilerine her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade ettik." ifadesini kullandı.

Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile de görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi, bölgesel meseleleri ve aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunu ele aldık." bilgisini verdi.

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Roma Mevlüt Çavuşoğlu
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