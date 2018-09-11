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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Romanya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından kabul edildi - Çavuşoğlu, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Liviu Dragnea ile de görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Romanya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Romanya'daki görüşmelerine Parlamento Sarayı'nda başlayan Çavuşoğlu, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Liviu Dragnea ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, daha sonra Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından Cotroceni Sarayı'nda kabul edildi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları arasında siyasi ve askeri konulara ilişkin düzenlenecek dördüncü toplantının konu başlıkları ele alındı.

Bükreş'te bugün düzenlenecek Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, temmuz ayında düzenlenen NATO Brüksel Zirvesi kararlarının değerlendirilmesi ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı

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