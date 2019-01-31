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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Romanya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği başkent Bükreş'te Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

BÜKREŞ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bükreş'te Türk iş adamlarıyla görüştü.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği rezidansında Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz'ın da iştirak ettiği görüşmede, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Romanya İş Konseyi, Türk İşadamları Derneği, MÜSİAD Romanya, Türkiye-Romanya Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye-Romanya Yatırım Derneği ve Türk Hava Yolları Bükreş Ofisinden temsilciler katıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendiren Çavuşoğlu, ikili ticaret ve karşılıklı yatırımların daha da artırılması imkanları üzerinde durdu.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Romanya, 15 binin üzerinde Türk şirketinin faaliyet gösterdiği, bölgedeki en büyük ihracat pazarımız. Türk şirket temsilcileriyle ticaret hacmimizi daha da artırma imkanlarını görüştük." ifadelerini kullandı.

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