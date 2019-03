Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “S-400’lere ihtiyacımız varsa alırız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO’nun Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıkmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “S-400’lere ihtiyacımız varsa alırız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir’de AK Parti Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hasan Avcı’nın seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada NATO’ya sert çıktı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemine sahip olmasını engelleyen NATO’yu eleştirerek, “Efendim ben güçlü ülkeyim, benim istediğim olacak, olmaz. Hem satmayacaksın hem de başka yerden alamazsın demek olmaz. Bizim ihtiyacımız varsa alırız” diye konuştu.

Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde söz sahibi olması için çaba gösterdiklerinin altını çizen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de savaşı siyasi bir çözüme götürebilmek için çaba harcayan tek ülke olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, “Evet, zorluklar var. Ama her zorluğun bir de kolaylığı var. Evet, sorun olabilir, her zaman olur. Özellikle uluslararası ilişkide sorun bitmez. Ama her sorunun da bir çözümü var. Yeter ki o çözümün nasıl olacağını bil, gayret göster, samimi ol. İşte bu samimiyet bizde var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gayret bizde var. Dik duruş bizde var. Diplomasi ne gerektiriyorsa onu yapmasını beceriyoruz. Müzakereyse müzakere, aynı şekilde uzlaşıysa uzlaşı. Ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ama bir şeyi unutmayalım hiç kimsede unutmasın artık Türkiye Cumhuriyeti sahada da güçlü, masada da güçlü sahadaki kazanımlarımızı masada kaybettirmiyoruz ve kaybettirmeyeceğiz. Her ülkeyle ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Etrafımızdaki sorunları çözmek için gayret gösteriyoruz. İşte Suriye’deki savaşı siyasi bir çözüme götürebilmek için sahada şu anda devam eden ateşkesi kalıcı kılmak için ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak için, anayasa komisyonunun kurulması dahil tüm adımları atmak için en çok çaba sarf eden, samimi gayret sarf eden, gizli bir gündemi, ajandası olmayan tek ülke Türkiye’dir. Ve sahada teröristlerle de göğüs göğüse savaşan ve Suriye’de sahada teröristleri; PKK’sını, YPG’sini, FETÖ’sünü ve yine DAEŞ’ini, tüm terör örgütlerini temizleyen ülke de Türkiye’dir” diye konuştu.