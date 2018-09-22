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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 02:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Venezuela

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