Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sakarya'da

Dünyanın her yerine bakmamız lazım. 'Yok efendim doğuya doğru gittiniz, zemin kayması var, yok Müslüman ülkelere doğru açılım yaptınız, bize sırtınızı döndünüz, Afrika'da ne işiniz var?' Bu tür sorgulamalara hiçbir zaman prim vermememiz lazım çünkü onu soran ülkelerin hepsi gittiğimiz yerlere bizden çok önce gitmişlerdir ama sömürgeci olarak gitmişlerdir ama başka sebeple gitmişlerdir, bugünün ekonomik fırsatlarından yararlanmak için gitmişlerdir ama gitmişlerdir. Onlar gidince sorun yok ama biz gidince zemin kayması mı? Böyle sorgulamalar var, neden? Hep yaklaşım şu; 'Ne içeriye girsin ne de uzağa gitsin, kenarda beklesin orada oyalayalım.' taktiği. İşte yeni Türkiye'ye alışamamalarının bir sebebi de bu, çünkü eski alışkanlıklarına uygun olamayan bir Türkiye var şu anda."

"İşte biz böylesine bir ortamda Türkiye olarak ne yapabiliriz? Dış politikamız nasıl olmalı? Tek başımıza neler yapabiliriz? Biraz önce söylediğim gibi sorunların büyüklüğüne baktığımız zaman tek başına Türkiye dahil hiçbir ülke ya da uluslararası örgüt bu sınamaların üstesinden gelemez. Dolayısıyla küresel sistemi nasıl yenileyebiliriz, hep birlikte bu sınamaların üstesinden nasıl geliriz? Bizim dış politikamızın öncelikleri, felsefesi var ama bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konu değil. İşte böyle bir ortamda Türkiye olarak, her şeyden önce artık çok yönlü bir dış politika izlemek, dünyanın her yerini görmek zorundayız.

- "Dünyanın her yerini görmek zorundayız "

"Artık sahadaki kazanımlarımızı masada kaybetmemek de bizim için elzemdir. Bunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Afrin operasyonunda da tüm dünyaya gösterdik." diyen Çavuşoğlu, "Sert gücümüzle de varız, diplomaside de varız. Artık sahadaki kazanımlarımızı masada kaybetmek yok. Masada da kazanıyoruz, sahada da kazanıyoruz. Yeni Türkiye de yeni dönemde bu. Böyle de olmak zorundayız. Şimdi içeride PKK ile mücadele ederken, dışarıda YPG ile mücadele etmemek olur mu? Veya onların Avrupa'daki her türlü kaynaklarıyla mücadele etmezsek başarıya ulaşamayız. Bugün bazı Avrupa ülkeleri maalesef bunlara destek veriyor, fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

Maarif Vakfı aynı zamanda Arnavutluk'ta yeni bir üniversite devraldı. Her yerde okullar da açmaya başladı. Devlet denetiminde, güçlü ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'yle beraber sadece Türkçe, el sanatları değil, bildiğiniz master, doktora programı veren lise, Anadolu okulları, ortaokul, hatta ana sınıfı dahil okullar açmaya başladı. İnsanlar FETÖ yerine yurt dışında çocuklarını buraya göndermeye başladı. FETÖ ile mücadele ederken oradaki elebaşlarını ve ülkemizden kaçanları Türkiye'ye getirmek de bizim görevimiz. Yüzlercesini bu şekilde Türkiye'ye getirdik ve yargıya teslim ettik. Yargımız bunlardan hesap soruyor."

FBI ciddi bir soruşturma başlattı. Soruşturma başlattıkça esasen ne kadar karanlık ve tehlikeli olduğunu görüp ürpermeye de başladılar. Biz anlatıyoruz zaten. Her faaliyetlerinde Amerikan kanunlarını nasıl ihlal ettiğini görmeye başladılar, daha da görecekler. Biz de elimizdeki bilgileri, belgeleri FBI'ya vermeye başladık, vereceğiz de. Ama Türkiye'de darbe yapan bir kişinin Amerika'da hala bulunması, milletimizin kanına dokunuyor. Dolayısıyla esas bizim gerginlik sebebimiz bu. Bize vermesi lazım. Belgeyse verdik, mahkeme kararıysa teslim ettik. Yeni belgeler, deliller çıktı, onları da verdik. Niye vermiyorsunuz? Anlaşmamız da var. Esasen hiçbir belge vermemize gerek yok, Amerika orada yaşayan, hele hele FETÖ gibi bir kişinin aldığı her nefesin sayısı dahil attığı her adımı bizden çok daha iyi bilir. Kimi aramış, kimi aramamış çok iyi bilir. Burada Amerika'nın samimi davranması lazım, beklentilerimizi karşılaması lazım."

\

- "Cemal Kaşıkçı olayında ilkeli ve şeffaf davrandık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zor zamanlarda akıllı, sabırlı ve ilkeli durulması durumunda neticesinin alınacağını dile getirerek, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında Türkiye'nin sabırlı, ilkeli ve şeffaf davrandığını vurguladı.