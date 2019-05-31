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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leoneli mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:57 | Son Güncelleme

Mevlüt Çavuşoğlu: - "Sierra Leone'nin Ankara’da açacağı büyükelçilik için her türlü desteği vermeye hazırız"

MEKKE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 14. Zirve Toplantısına katılmak üzere Mekke'de bulunan Çavuşoğlu, burada Sierra Leoneli mevkidaşı Tunis ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sierra Leone’nin Ankara’da açacağı büyükelçilik için her türlü desteği vermeye hazırız. İnşaat ve tarım alanlarındaki projeler ilişkilerimizi güçlendirecek." ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis

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