Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son noktayı koydu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, “Bu anlaşma her iki taraf içinde 8 Aralık itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla bitlikte BM’ye tescilini yapacağız. Hem anlaşma hakkında bilgi veriyoruz, hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı BM’ye tescil ettiriyoruz. Şu anda sondaj faaliyetlerimizin bir kısmını da kıta sahanlığımız içinde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırtavistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Grliç Radman ile Bakanlık binasında bulunan Fatin Rüştü Zorlu salonunda ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde her iki ülke temsilcileri heyetlerarası ve ikili bazda görüşmeler gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin Radman’ın Dışişleri Bakanı olarak Türkiye’ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Çavuoğlu, konuk bakana yeni görevinde başarılar dileyerek, “ Türkiye-Hırvatistan ilişkilerinin kendi dönemde daha da güçleneceğine inanıyorum. Dışişleri Bakanları olarak bunun için birlikte çalışma azmi ve kararlılığımız var. En son Hırvatistan’dan Dışişlerine yapılan resmi ziyaret 5 yıl önce gerçekleşti. Biz bunun daha sık gerçekleşmesi konusunda karar aldık ve 2020 içinde Hırvatistan’a bir ziyaret gerçekleştireceğim. Hırvatistan ile sınır komşusu değiliz ama tarihi ve kültürel güçlü bağlarımız var. Aynı zamanda iki dost ve müttefik ülkeyiz, siyasi ilişkilerimiz mükemmel düzeyde. Ekonomik ilişkilerimiz dahil hangi alanlarda adım atabiliriz onları konuştuk. Hırvatistan’ın AB dönem başkanlığı üstlenirken bu ziyaretin gerçekleşmesi çok önemlidir. Bugün Türkiye ve AB ilişkilerindeki zorlukların farkındayız. Bir dönem başkanlığının radikal bir şekilde her şeyi değiştirmeyeceğinin de fakındayız. Hırvatistan’ın dönem başkanlığında Türkiye’ye yönelik bir çifte standart olmaz ve ön yargı da olmaz. Hırvatistan, Türkiye’nin AB üyeliğini her platformda desteklemiştir. Bölgesel konularda Hırvatistan’la ortak düşünüyoruz. Balkanlar ve Günay doğu Avrupa konusunda elbette Hırvatistan, AB üyesi olarak Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda AB’nin konumunu bir yerde savunmaya çalışacaktır. Ama Hırvatistan’ın bu konularda objektif ve duruş sergileyeceğini biliyoruz. Türkiye, Bosna Hersek ve Hırvatistan üçlü liderler zirvesini hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye’nin hem Yunanistan ile hem de komşu ülkelerle işbirliği yapabileceği ve Kıbrıs etrafındaki zenginlikler konusunda Türk tarafı ve Rum tarafına eşit paylaşıma dayalı mutabakatı desteklediğini anlatmaya çalıştım” diye konuştu.