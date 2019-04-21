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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sri Lanka'daki terör saldırılarını lanetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Sri Lanka'da Kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde bu sabah yaşanan altı patlamada şu ana kadar 129 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu Sri Lanka

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