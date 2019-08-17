HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudan’da Anayasal Bildiri’nin imza törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’ın Geçici Sivil Yönetiminin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katıldı.Sudan’daki iktidardaki Askeri Geçiş Konseyi ve muhalif sivil koalisyon arasında nisan ayından bu yana devam eden yönetim krizi üzerine mutabık kalınılan ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşmasının imzalanması ile sona erdi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’yi temsilen Askeri Geçiş Konseyi ile ülkedeki sivil protestoları düzenleyen liderler arasında sivil yönetime geçiş için gerekli düzenlemeleri içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’ın Geçici Sivil Yönetiminin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katıldı.
Sudan’daki iktidardaki Askeri Geçiş Konseyi ve muhalif sivil koalisyon arasında nisan ayından bu yana devam eden yönetim krizi üzerine mutabık kalınılan ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşmasının imzalanması ile sona erdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’yi temsilen Askeri Geçiş Konseyi ile ülkedeki sivil protestoları düzenleyen liderler arasında sivil yönetime geçiş için gerekli düzenlemeleri içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katıldı.

PARTNERÜnlü çift tatilde böyle görüntülendiÜnlü çift tatilde böyle görüntülendi
Bahçeli: Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderizBahçeli: Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz
Erdoğan: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğizErdoğan: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

En Çok Okunan Haberler

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Diğer Haberler
Bülent Arınç'tan yeni parti açıklaması: Yaptıkları yanlış

Bülent Arınç'tan yeni parti açıklaması!

İBB’de Murat Kazanasmaz’ın görevine son verildi

İBB’de Murat Kazanasmaz’ın görevine son verildi

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacak

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a bayram ziyareti

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaret

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.