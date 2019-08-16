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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’daki Türkler ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2019 23:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan’ın başkenti Hartum’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi.Sudan’ın Geçici Sivil Yönetiminin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak üzere Sudan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Hartum’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’daki Türkler ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan’ın başkenti Hartum’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi.
Sudan’ın Geçici Sivil Yönetiminin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak üzere Sudan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Hartum’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Programı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Sudan’da vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Sudan halkının zor döneminde onlarla beraber oldular, emekleriyle bu ülkenin geleceğine bir harç da onlar ilave etti” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’daki Türkler ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’daki Türkler ile bir araya geldi

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