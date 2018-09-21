Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Surinam'da

ANKARA/PARAMARIBO(AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Surinam ile her alanda dostane ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, "Biz, vizesiz seyahat uygulamasının işletmeler arası teması artıracağına ve halklarımızı birbirine daha çok yakınlaştıracağına inanıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'den Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk ziyaretin düzenlendiği Surinam'da mevkidaşı Yldiz Pollack-Beighle ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Surinam gibi güzel bir ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'den bu ülkeye dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Surinam dahil Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayip bölgesi ile ilişkileri geliştirmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, daha önce İstanbul'da yapılan görüşmeden bu yana iki ülke arasında ikili bağlantıları ve iş birliğini birçok alanda geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

"Biz, Surinam ile her alanda dostane ilişkileri geliştirme konusunda istekliyiz." diyen Çavuşoğlu, mevkidaşı Pollack-Beighle ile yaptığı görüşmelerde iki ülke arasında halihazırdaki durumu ele aldıklarını kaydetti.