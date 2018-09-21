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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Surinam'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Surinam Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse tarafından kabul edildi - Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve TİKA'nın Surinam'daki faaliyetlerinin artırılması konuları ele alındı - Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Ulusal Barışma Anıtı'na çelenk koydu

ANKARA/PARAMARIBO (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Surinam Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'den dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaretin düzenlendiği Surinam'da Devlet Başkanı Bouterse tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, kabulde, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler açılımında Surinam'a verdiği önemi vurguladı.

Görüşmede ayrıca iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi, Türk Hava Yollarının (THY) Surinam'a sefer başlatmasının ülkeye ilgiyi artıracağı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Surinam'a yönelik faaliyetlerinin artırılması ve ilerleyen dönemde Türkiye'nin bu ülkede büyükelçilik açabileceği konuları ele alındı.

Öte yandan, Surinam Devlet Başkanı Bouterse görüşmede, Çavuşoğlu'na eşinin Türk dizilerine ilgisinden bahsetti.

Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında ayrıca Ulusal Barışma Anıtı'na çelenk koydu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Surinam Türkiye

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