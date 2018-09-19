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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Adil El Cübeyir ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 17:05 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyir ile görüştü. 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyir ile görüştü.

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