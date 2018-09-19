Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Adil El Cübeyir ile görüştü

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyir ile görüştü.
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